Количество российских туристов, посетивших Грузию в 2025 году, превысило 1,5 млн человек

В 2025 году количество российских туристов, посетивших Грузию, превысило 1,5 млн человек, что на 11% больше, чем годом ранее. Путешественники все чаще выбирают не только самые известные города, но и новые направления по всей стране, написало сайт inkazan.ru .

Популярные места для отдыха: — Батуми и побережье Аджарии или Гурии — для пляжного отдыха. — Тбилиси — удобно для активного путешествия по стране. — Кутаиси — также может быть стартовой точкой для путешествий. — Боржоми — еще одно популярное направление.

Тур в Батуми на двоих на 7 ночей с вылетом во второй половине мая из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками — от 81 900 рублей, в пятизвездочном — от 96 850 рублей. Тбилиси с аналогичными условиями — от 80 200 рублей и от 108 100 рублей соответственно. Поездка в Боржоми на двоих на 7 ночей с вылетом во второй половине мая из Москвы и проживанием в отеле 4* с завтраками — от 100 000 рублей.