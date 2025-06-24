Каталог маршрутов по России для иностранных туристов представили на ПМЭФ

Гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина в рамках ПМЭФ-2025 представила каталог маршрутов для иностранных туристов. Над проектом работали специалисты Центра стратегических разработок, сообщили на сайте форума.

Каталог Time to Travel создали специально для путешественников из Китая и арабских стран. В сборник вошли 12 маршрутов в 13 регионах России. В списке — Камчатский, Хабаровский и Алтайский края, Бурятия, Татарстан и Марий Эл, а также Тюменская, Тверская, Тамбовская, Кемеровская, Иркутская, Самарская и Калужская области.

Маршруты отличаются разнообразием активностей и высокой степенью проработки. Например, тур по Камчатке распланирован на шесть дней. За это время туристы смогут посетить вертолетную экскурсию в Долину гейзеров и к действующим вулканам, побывать на Халактырском пляже с черным песком, совершить восхождение в горы, прокатиться на катере и ознакомиться с местной кухней.

В Хабаровском крае путешественников ждут рыбалка, наблюдение за морскими обитателями, птицами и медведями. В Твери иностранные гости отдохнут в «Завидово» и сыграют в гольф, а в Татарстане, Марий Эл и Бурятии приобщатся к культуре коренных народов.