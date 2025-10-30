Юрист Воропаев отметил, что для беспроблемного путешествия за границу на авто необходимо учесть ряд моментов

Для беспроблемного путешествия за границу на автомобиле необходимо учесть ряд важных моментов, сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с RT . В частности, он подчеркнул необходимость перевода доверенности на язык страны назначения.

«Насчет доверенности — многие страны просят перевода на свой родной язык. Использовать доверенность без перевода можно в тех странах, которые признают русский официально», — отметил Воропаев.

Он также напомнил, что российское законодательство требует от иностранцев перевода документов, предоставляющих полномочия, на русский язык. Поэтому при поездке за рубеж лучше всего сделать апостиль и перевод доверенности на язык страны назначения, чтобы избежать возможных проблем.