Юрист Шалоносов: застрявшим на лайнере в Японии россиянам нужно написать претензию на капитана судна

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал, что делать россиянам, застрявшим на лайнере в Японии. Первый шаг — составление претензии в адрес капитана судна, отметил эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, заявление должно быть написано на русском языке и переведено на английский. Документ необходимо передать специальной службе на мостике под отметку, продолжил Шалоносов.

Он также рекомендовал заполнить обращение о возмещении стоимости тура. Бумагу следует направить туроператору, так как именно он несет ответственность за все проблемы безопасности. Есть вероятность взыскать не только деньги за билеты, но и моральную компенсацию.