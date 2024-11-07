Юрист Шалоносов: застрявшим на лайнере в Японии россиянам нужно написать претензию на капитана судна

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал, что делать россиянам, застрявшим на лайнере в Японии. Первый шаг — составление претензии в адрес капитана судна, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».
По его словам, заявление должно быть написано на русском языке и переведено на английский. Документ необходимо передать специальной службе на мостике под отметку, продолжил Шалоносов.
Он также рекомендовал заполнить обращение о возмещении стоимости тура. Бумагу следует направить туроператору, так как именно он несет ответственность за все проблемы безопасности. Есть вероятность взыскать не только деньги за билеты, но и моральную компенсацию.
«Общался много». Путин рассказал о ночевке на ранчо Буша-младшего
США заявили о готовности поддержать Украину в переговорах
Запад вынудил Россию начать СВО на Украине — Путин
Открытие участка трассы М-5 разгрузило Рязанское шоссе
Артисты из Раменского стали лауреатами международного конкурса в Сочи
Путин рассказал, как США получали деньги «из воздуха»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте