ЮMoney и Суточно.ру: спрос на отдых в Крыму вырос на 40% за год

В марте 2026 года россияне начали активно бронировать путевки в санатории, пакетные туры и летнее жилье. По данным ЮMoney и Суточно.ру, спрос на аренду жилья вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, а число бронирований пакетных туров увеличилось на 15% относительно февраля, сообщила «Газета.Ru» .

Особенно заметно вырос интерес к круизам и автобусным турам. Средний чек на жилье составил 5710 рублей за сутки, а на пакетные туры — 17 406 рублей.

Среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань и Владивосток. Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают уединенные форматы отдыха: экодома и глэмпинги. Наибольший интерес вызывает Крым, где спрос за год вырос на 40%.