Ярославский губернатор Евраев рассказал, что доходы от туризма в 2024 году вырастут вдвое

В течение двух лет туристический поток в Ярославской области увеличился вдвое, достигнув девяти миллионов человек. Об это ОТР рассказал губернатор Михаил Евраев.

В 2023 году доходы от туризма составили 17 миллиардов рублей, и, по прогнозам, в 2024 году эта цифра может удвоиться. Евраев напомнил, что на Ярославскую область приходится большая часть «Золотого кольца России», включая такие города, как Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич.

Кроме того, множество туристов стремятся посетить маленький, но увлекательный городок Мышкин. В немалой степени привлекает туристов и Рыбинск, славящийся своими старыми вывесками и находящийся на Рыбинском море — крупном водохранилище, образованном на Волге и ее притоках Шексне и Мологе. Его длина составляет 110 километров, ширина — 70, а глубина достигает 30 метров. Евраев добавил, что в этом водоеме иногда происходят штормы с трехметровыми волнами.