«Яндекс Путешествия»: жители Петербурга и Ленобласти стали чаще бронировать отели и апартаменты в своем регионе

Согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», опубликованным в «Петербургском дневнике» , жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще бронировать отели и апартаменты в своем регионе. С начала 2026 года количество таких бронирований увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Татарстане. По данным «Реального времени», жители республики также стали на 10% чаще путешествовать по своему региону, выбирая гостиницы, написал RT.

Ранее член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин отметил значительный рост туристического потока в Дагестан за последние четыре-пять лет — на 50–60%.