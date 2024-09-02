«Яндекс Путешествия»: Владивосток вошел в топ-5 направлений для отпуска в бархатный сезон

Владивосток и Нижний Новгород вошли в топ-5 российских направлений для отпуска в бархатный сезон. Аналитики «Яндекс Путешествий» отметили, что эти города особенно хороши с конца августа по октябрь, написал RT .

Перелет из Москвы во Владивосток займет около восьми часов, а билет в среднем будет стоить 17,1 тысячи рублей. Долететь из Москвы в Нижний Новгород можно всего за четыре часа и 1,3 тысячи рублей.

Путешественникам для отдыха в бархатный сезон также посоветовали рассмотреть Кисловодск, Минеральные Воды и Избербаш — курортный город на побережье Каспийского моря.