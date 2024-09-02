«Яндекс Путешествия»: Владивосток вошел в топ-5 направлений для отпуска в бархатный сезон

Владивосток и Нижний Новгород вошли в топ-5 российских направлений для отпуска в бархатный сезон. Аналитики «Яндекс Путешествий» отметили, что эти города особенно хороши с конца августа по октябрь, написал RT.

Перелет из Москвы во Владивосток займет около восьми часов, а билет в среднем будет стоить 17,1 тысячи рублей. Долететь из Москвы в Нижний Новгород можно всего за четыре часа и 1,3 тысячи рублей.

Путешественникам для отдыха в бархатный сезон также посоветовали рассмотреть Кисловодск, Минеральные Воды и Избербаш — курортный город на побережье Каспийского моря.

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте