Турция, ОАЭ и Италия стали самыми востребованными странами для отдыха российских туристов в 2025 году. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Яндекс Путешествия».

Кроме того, аналитики отметили заметный рост интереса к поездкам в Египет, Южную Корею и Китай. Общее количество забронированных россиянами зарубежных туров выросло на 20% благодаря специальным акциям, действовавшим в течение месяца.

Также в организации рассказали, что россияне начали планировать путешествия на майские праздники и лето на одну-две недели раньше, чем в предыдущие годы. Так, 43% всех бронирований пришлось на февраль и март, тогда как 32% — на период с мая по сентябрь, из которых 13% — на майские праздники, а 17% — на летний отдых.