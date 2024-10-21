«Яндекс Путешествия»: ранее бронирование билетов и отелей поможет сэкономить на отдыхе в пределах России

Путешествие по России может стать более выгодным, если придерживаться определенных правил. Одно из главных — ранее бронирование билетов и отеля, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Лучше всего выбирать маршруты без пересадок, прямые рейсы, как правило, дешевле. Кроме того, сэкономить можно, выбрав отдых в межсезонье. В это время цены на жилье и дорогу падают из-за снижения туристического потока.

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