Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» представили список из 10 лучших направлений для сбора грибов осенью. Об этом сообщил RT .

Эксперты выделили Карелию, указав на особую урожайность Пряжинского района и его окрестностей. То же самое касается Олонецкого, Сегежского и Беломорского районов.

Кроме того, специалисты упомянули Республику Башкортостан, отметив изобилие шампиньонов вокруг деревни Красный Яр в Уфимском районе.

Ленинградская область тоже вошла в список. Особой популярностью пользуются окрестности Нового Девяткино и Кингисеппа.