«Яндекс Путешествия»: Карелия и Башкирия — лучшие направления для сбора грибов
Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» представили список из 10 лучших направлений для сбора грибов осенью. Об этом сообщил RT.
Эксперты выделили Карелию, указав на особую урожайность Пряжинского района и его окрестностей. То же самое касается Олонецкого, Сегежского и Беломорского районов.
Кроме того, специалисты упомянули Республику Башкортостан, отметив изобилие шампиньонов вокруг деревни Красный Яр в Уфимском районе.
Ленинградская область тоже вошла в список. Особой популярностью пользуются окрестности Нового Девяткино и Кингисеппа.
