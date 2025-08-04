«Яндекс Путешествия»: Кабардинка попала в топ направлений для отдыха рядом с Геленджиком

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» выделили шесть мест для летнего отдыха вблизи Геленджика на юге России. Об этом сообщил RT .

Первое место рейтинга занял поселок Кабардинка на побережье Цемесской бухты.

«Расположен в 15 километрах от Геленджика. В Кабардинку удобно доехать на такси или автобусе, дорога в среднем занимает 20 минут. Популярностью пользуются районы, расположенные на первой береговой линии и рядом с центральным парком», — пояснили представили компании.

Второе направление, рекомендованное специалистами, — поселок Дивноморский, который находится в 12 километрах от Геленджика. Поселение окружено хвойными лесами и омывается открытым морем. В список также попали хутор Джанхот, Прасковеевка, Бетта и Архипо-Осиповка.