«Яндекс Путешествия»: Кабардинка попала в топ направлений для отдыха рядом с Геленджиком
Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» выделили шесть мест для летнего отдыха вблизи Геленджика на юге России. Об этом сообщил RT.
Первое место рейтинга занял поселок Кабардинка на побережье Цемесской бухты.
«Расположен в 15 километрах от Геленджика. В Кабардинку удобно доехать на такси или автобусе, дорога в среднем занимает 20 минут. Популярностью пользуются районы, расположенные на первой береговой линии и рядом с центральным парком», — пояснили представили компании.
Второе направление, рекомендованное специалистами, — поселок Дивноморский, который находится в 12 километрах от Геленджика. Поселение окружено хвойными лесами и омывается открытым морем. В список также попали хутор Джанхот, Прасковеевка, Бетта и Архипо-Осиповка.