«Яндекс Путешествия»: число бронирований кемпингов и глэмпингов на Кубани увеличилось на 22% в марте

Жители Краснодарского края все чаще отдают предпочтение отдыху на природе, отказываясь от традиционных отелей. Наибольший спрос на бронирование кемпингов и глэмпингов был зафиксирован в марте, сообщили «Краснодарские известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Для многих лучший отдых — это не шумный отель с анимацией, а тихое место среди природы, где можно отключиться от городской суеты и забыть о повседневных заботах. Именно поэтому кемпинги и глэмпинги становятся все более привлекательными для жителей Кубани.

Кемпинг представляет собой оборудованную территорию для палаток с местами для приготовления пищи, душем и туалетами. Глэмпинг же сочетает в себе природу и гостиничный уют.

Пик бронирований кемпингов и глэмпингов пришелся на март — за этот месяц было оформлено 35% всех бронирований за первый квартал. С наступлением весны интерес к такому отдыху значительно возрос: в апреле количество бронирований увеличилось еще на 22%. Туристы предпочитают уединенные места рядом с лесом, морем и горами, чтобы провести несколько дней вдали от городской жизни.