«Яндекс Путешествия»: Абхазия и Армения подойдут туристам с бюджетом в 150 тысяч рублей
Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» перечислили страны, в которых можно провести отпуск с бюджетом в 150 тысяч рублей. Результаты исследования опубликовала Lenta.ru.
В список доступных направлений попала Абхазия. Недельное проживание в двухместном номере трехзвездочного отеля Гагры будет стоить 31,8 тысячи рублей. Поездка до города обойдется в 47,6 тысячи рублей.
Еще один довольно бюджетный вариант — Армения. Пребывание на аналогичных условиях на берегу озера Севан — 53,7 тысячи рублей. Транспортировка — 62,3 тысячи рублей, добавил «Ридус».
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