«Я плачу. Это абсолютно великолепно». Британка приехала в Москву «все проверить» и осталась в шоке

Она приехала, чтобы проверить на себе: Россия стала другой? Британская YouTube-блогерша Эмма, для которой российская виза в «проблемном» паспорте оказалась простой формальностью, снова отправилась в путешествие по стране.

Решение блогерши посетить страну было спонтанным.

«Не знаю, все было очень спонтанно. Когда я была в Шотландии две недели назад, однажды ночью я решила просто подать заявление на российскую визу», — рассказала она.

Несмотря на беспокойство из-за «подозрительно выглядящего» паспорта с множеством виз из разных стран, процесс оказался простым. Получить визу не было проблемой, все оказалось легко, призналась она.

Это уже не первое ее путешествие по России, и теперь ее план — снова проехать по Транссибу.

Эмма начала свое путешествие с Москвы, где ее на Красной площади встретил неожиданный снегопад.

«Клянусь, я смотрела сегодня прогноз погоды, и снега не предполагалось. Они соврали», — подосадовала Эмма.

Прогуливаясь по ГУМу, она отметила, что «все открыто, как и раньше». Единственное, что изменилось — закрылся Dior.

«Это самый шикарный универмаг. Я была здесь раньше. Это действительно самое шикарное место. Кажется, все открыто, как и раньше», — поделилась туристка.

Но самые яркие впечатления связаны с вечерним городом.

«Я плачу. Эта часть города ночью абсолютно великолепна. Все освещено. Русские любят подсветку. Они любят всякие огоньки. Ночью все освещено», — сказала она, пораженная атмосферой вечернего города.

Она также обратила внимание на детали: стиль и нарядные шубы москвичей, узнала старый советский УАЗ и даже попробовала прочесть вывески, вспоминая алфавит.

«Это был день исследования города. Раньше было так облачно. А теперь просто прекрасно», — подвела итоги Эмма.

В дальнейших планах путешественницы поездка в Казань и по Сибири.