«Известия»: россиянам посоветовали покупать билеты на зимний отдых уже в октябре

Эксперты сервиса путешествий Tutu в разговоре с «Известиями» посоветовали россиянам, которые планируют отдых зимой, брать билеты уже в октябре. Особенно это касается популярных направлений по типу Сочи и Мурманска.
Путешественникам также порекомендовали присмотреться к Тюменской области и ее термальным источникам. Посмотреть на северное сияние и покататься на хаски можно не только в Мурманской, но и в Архангельской области.
В заключение туристов призвали бронировать билеты с возможностью 100-процентного возврата стоимости.
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