«Известия»: россиянам посоветовали покупать билеты на зимний отдых уже в октябре

Эксперты сервиса путешествий Tutu в разговоре с «Известиями» посоветовали россиянам, которые планируют отдых зимой, брать билеты уже в октябре. Особенно это касается популярных направлений по типу Сочи и Мурманска.

Путешественникам также порекомендовали присмотреться к Тюменской области и ее термальным источникам. Посмотреть на северное сияние и покататься на хаски можно не только в Мурманской, но и в Архангельской области.

В заключение туристов призвали бронировать билеты с возможностью 100-процентного возврата стоимости.