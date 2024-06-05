Исследование «Туту»: Москва и Петербург стали самыми популярными городами для путешествий с детьми

Путешественники с детьми чаще всего для отдыха в России выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Туту», написали «Известия».

По их данным, в Сочи чаще всего летают семьи с детьми в возрасте 7–12 лет. Москву, Петербург и Калининград выбирают россияне с более старшими детьми. С маленькими путешественниками в возрасте до шести лет туристы предпочитают отдыхать в Минеральных Водах, Махачкале, и Тюмени.

В топ-10 авианаправлений, куда едут всей семьей, также вошли Екатеринбург, Красноярск и Уфа.

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