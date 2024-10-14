Исследование «Туту» и НПФ «Будущее»: российские пенсионеры чаще выбирают для путешествий Москву, Петербург и Сочи

Чаще всего пенсионеры в России выбирают для путешествий Москву, Сочи и Санкт-Петербург. К таким выводам пришли аналитики сервиса путешествий «Туту» и НПФ «Будущее», написали «Известия» .

Так, в столицу спрос на авиабилеты за летний период этого года составил 18% от всех купленных поездок, в Сочи — 10%, а в Петербург — 9%. Пенсионеры также часто летали в Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург. Далее по списку идут путешествия в Махачкалу, Красноярск и Новосибирск.

Среди самых востребованных ж/д направлений у пожилых людей специалисты выделили Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.