Исследование: летом 2025 года россияне чаще путешествовали по стране на автомобилях и поездах

Летом 2025 года пользователи чаще путешествовали по России на автомобилях и поездах. Исследование МегаФона и сервиса Туту показало увеличение интернет-трафика на федеральных трассах и рост продаж билетов на некоторые железнодорожные направления. Об этом написало ИА «Время Н» .

На автотрассе «Амур» (Чита — Хабаровск) передача данных увеличилась на 21%, а на магистрали «Сибирь» (Новосибирск — Иркутск) — на 12%. Трафик вырос и на трассах «Нева» и «Холмогоры» — на 9%.

По железной дороге туристы чаще отправлялись на юг, в частности в Дагестан, где продажи билетов выросли в два раза по сравнению с летом 2024 года. Также увеличился спрос на поездки в Красноярский край и Югру.