Исследование «Авто.ру» и «Яндекс Путешествий»: путешественники на машине чаще всего выбирали для поездок Черное море

Исследование сервисов «Авто.ру» и «Яндекс Путешествия» показало, что чаще всего российские путешественники с машиной в этом году выбирали для своих поездок Черное море. Так, Черноморский регион набрал 31%, а Краснодарский край — 18%, написала Lenta.ru .

Санкт-Петербург выбирали 14% автопутешественников, а вот отдых в Крыму — только 2%. Байкал в данном рейтинге набрал 20%, Алтай — 17%, а Карелия — 16%, передала «Вечерняя Москва».

В исследовании говорится, что около 66% респондентов выразили готовность проехать свыше тысячи километров по России. В основном все автопутешественники ответственно подходят к подготовке машины для дальнего путешествия.