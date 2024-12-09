Исследование АРМ: Москва стала абсолютным лидером по количеству смотровых площадок

В каждом регионе России есть множество мест, откуда открывается красивый вид на природу или достопримечательности. Абсолютными лидерами по числу разнообразных смотровых площадок стали Москва и Подмосковье. Об этом сообщает сайт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Агентства развития Мончегорска (АРМ).