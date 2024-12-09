Исследование АРМ: Москва стала абсолютным лидером по количеству смотровых площадок

В каждом регионе России есть множество мест, откуда открывается красивый вид на природу или достопримечательности. Абсолютными лидерами по числу разнообразных смотровых площадок стали Москва и Подмосковье. Об этом сообщает сайт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Агентства развития Мончегорска (АРМ).
По данным аналитиков, региональный рейтинг возглавили республики Кавказа — Адыгея, Ингушетия, Дагестан и Чечня. В среднем на этих территориях 5,6% достопримечательностей составляют смотровые площадки.
Второе место у Мурманской области с показателем 4,2%. Тройку лидеров замкнула Сахалинская область с долей смотровых площадок в 2,2%.
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