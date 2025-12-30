Грузия начала отказывать во въезде россиянам из нескольких регионов

Власти Грузии начали отказывать во въезде россиянам, у которых в паспорте в графе «Место рождения» стоят Украинская ССР, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщили в пресс-службе Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Дипломаты призвали туристов, собирающихся в страну, взвесить все возможные риски перед поездкой.

Прямых дипломатических отношений между Россией и Грузией нет с 2008 года. В пресс-службе Министерства иностранных дел в начале декабря сообщали, что предпосылок для их возобновления не наблюдается, поскольку нынешние власти республики требуют отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, а в Кремле подобное считают невозможным.