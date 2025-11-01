Группа россиян устроила на Кубе забастовку в лобби отеля

Из-за бушующего на Кубе урагана «Мелисса» группу российских туристов привезли не в Ольгин, а на другой курорт — в Варадеро. Отдыхающие пожаловались, что их заселили в гораздо более дешевые отели, и устроили забастовку.

По информации Telegram-канала Baza, акцию протеста объявили 15 россиян — они трое суток спят на диванах в лобби гостиницы и категорически отказываются переезжать в номера.

Всего в отель в Варадеро отвезли 25 туристов, 10 из которых успешно заселились. Остальные отдыхающие пожаловались, что гостиница оказалась в полтора раза дешевле той, которую забронировали в Ольгине. Также россиян смутили грязь и тараканы в отеле.

Участники забастовки пожаловались на нехватку еды и усталость. По их словам, они намерены добиться заселения в ранее оплаченные отели.

Ситуацию с путешественниками 360.ru прокомментировал туроператор Pegas. В компании объяснили, что заселиться в Ольгине не получится из-за эксплуатационных ограничений, которые возникли после урагана «Мелисса».

«Изменение маршрута в связи с обстоятельствами непреодолимой силы для обеспечения максимальной защиты всех туристов. Клиенты уведомлены во время полета», — отметил собеседник 360.ru.

Также туроператор добавил, что переезд клиентов осуществлялся с учетом того же или более высокого уровня качества каждого выбранного продукта в Ольгине и в соответствии с особенностями и опытом работы компании в Варадеро. Представитель Pegas подчеркнул, что переселение устроивших забастовку путешественников не планируется.