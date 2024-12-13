Город, где начинается Россия. Как интересно и выгодно провести выходные в Пскове

Псков — старинный город на северо-западе России. Его население превышает 200 тысяч человек, но самое важное в нем — не размеры, а история, которая насчитывает 1100 лет. 360.ru составил собственный туристический маршрут по городу.

Начинать осматривать город лучше с Кремля, или, как его здесь называют, Крома. В старину здесь хранили запасы продовольствия и снаряды на случай военных действий у стен города. И повод для такой запасливости был — в разное время он пережил 26 осад, и ни одна из них не оказалась удачной: ни шведы, ни литовцы, ни поляки так и не смогли его покорить.

А по пути туда можно посетить имение Алтун, в котором Пушкин бывал и пейзажами вокруг которого когда-то вдохновлялся. Сейчас в имении гостиничный комплекс с рестораном и зонами отдыха, идеально подходящими, чтобы отвлечься от городской суеты.

Псковская область, безусловно, относится к местам, связанным с Александром Сергеевичем Пушкиным. В Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре в ста километрах от города поэт обрел вечный покой.

Где поесть

На озере Иван находится ферма, на которой разводят и готовят улиток.

Сначала моллюсков собирают. Этот период длится два месяца в году — май и июнь. Затем улиток сажают на диету, чтобы очистить от всего съеденного в природе, и сажают в холодильник, где они засыпают. Затем их опускают в кипяток, извлекают мясо вместе с печенью и четыре часа варят.

За это время готовят соус. В него входят сливочное масло, чеснок, петрушка, лук-шалот, соль и перец.

А в самом Пскове можно посетить кафе «Я в Короне». Сочетания продуктов и специй со всего мира здесь приобретают самые причудливые формы. Понравившиеся местные деликатесы можно купить.