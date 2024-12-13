Город, где начинается Россия. Как интересно и выгодно провести выходные в Пскове
Псков — старинный город на северо-западе России. Его население превышает 200 тысяч человек, но самое важное в нем — не размеры, а история, которая насчитывает 1100 лет. 360.ru составил собственный туристический маршрут по городу.
Кремль
Начинать осматривать город лучше с Кремля, или, как его здесь называют, Крома. В старину здесь хранили запасы продовольствия и снаряды на случай военных действий у стен города. И повод для такой запасливости был — в разное время он пережил 26 осад, и ни одна из них не оказалась удачной: ни шведы, ни литовцы, ни поляки так и не смогли его покорить.
Пушкинские места
Псковская область, безусловно, относится к местам, связанным с Александром Сергеевичем Пушкиным. В Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре в ста километрах от города поэт обрел вечный покой.
А по пути туда можно посетить имение Алтун, в котором Пушкин бывал и пейзажами вокруг которого когда-то вдохновлялся. Сейчас в имении гостиничный комплекс с рестораном и зонами отдыха, идеально подходящими, чтобы отвлечься от городской суеты.
Где поесть
На озере Иван находится ферма, на которой разводят и готовят улиток.
Сначала моллюсков собирают. Этот период длится два месяца в году — май и июнь. Затем улиток сажают на диету, чтобы очистить от всего съеденного в природе, и сажают в холодильник, где они засыпают. Затем их опускают в кипяток, извлекают мясо вместе с печенью и четыре часа варят.
За это время готовят соус. В него входят сливочное масло, чеснок, петрушка, лук-шалот, соль и перец.
А в самом Пскове можно посетить кафе «Я в Короне». Сочетания продуктов и специй со всего мира здесь приобретают самые причудливые формы. Понравившиеся местные деликатесы можно купить.
Путешествия с выгодой
Кстати, путешествовать по Псковской области не только интересно, но и выгодно. Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. После этого при оплате картой «Мир» будет приходить кэшбек в 15%.
Воспользоваться привилегией «Карты туриста Псковской области» может любой желающий вне зависимости от региона и банка, где выпустили карту. Сотрудничают с программой более 20 местных заведений, в том числе перечисленные выше.
Когда-то Псков вдохновлял Пушкина и ввергал в ужас вражеские армии. А сегодня он гостеприимно ждет туристов.