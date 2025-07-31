Глава Туту.ру Дусалеев рассказал, что спрос российских туристов на монастыринг вырос на 10%

Генеральный директор сервиса путешествий Туту.ру Вячеслав Дусалеев в разговоре с сайтом «Газета.Ru» отметил увеличение интереса россиян к тихим путешествиям и монастырингу.

Эксперт подчеркнул, что спрос на монастыринг вырос на 10%. Он заключается во временной работе в храме в обмен на питание и жилье. Среди представителей поколения Z этот вид туризма стал популярнее на 25%, привел слова специалиста сайт RT.

Вячеслав Дусалеев также отметил, что тихий туризм становится все более привлекательным для россиян. Они выбирают малые города, чтобы отдохнуть от городской суеты. Такой вид отдыха пользуется спросом не только среди молодежи, но и у людей старшего поколения.