Глава Tez Tour Арзуманов отметил, что россияне чаще всего отдыхают во Вьетнаме, Китае и Таиланде

Россияне чаще всего выбирают для отдыха такие страны, как Вьетнам, Китай и Таиланд, из-за их туристической привлекательности. Об этом рассказал ИА НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

«Эти страны работают над тем, чтобы к ним ехало все больше туристов», — подчеркнул Арзуманов.

Он также отметил, что на привлекательность направления влияет политика правительства, включая меры по обеспечению безопасности и отмене виз.

Эксперт пояснил, что после новогодних праздников туристические компании предлагают привлекательные цены, чтобы привлечь туристов. Поэтому до марта можно найти выгодные предложения, например, во Вьетнаме.