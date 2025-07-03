Глава Северной Осетии Меняйло рассказал, что в регионе активно развивается экотуризм и спортивный туризм

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в интервью ОТР рассказал о туристических направлениях региона, подчеркнув разнообразие достопримечательностей и развлечений для путешественников.

Северная Осетия известна своими культурными учреждениями, такими как филиалы Мариинского театра и Пушкинского музея, а также филиалом Всероссийского художественного научного центра реставрации. Театр имени Вахтангова, восстановленный совместно с одноименным московским театром, привлекает поклонников искусства.

Меняйло также упомянул о высоком уровне образованности населения региона, отметив, что Северная Осетия занимала пятое место в России по количеству людей с высшим образованием. Высокий уровень образования и культура способствуют привлекательности региона для туристов.

Кроме того, в Северной Осетии развивается экотуризм и спортивный туризм. Недавно был открыт горнолыжный курорт «Мамисон», отличающийся от других наличием нижнего плато на высоте 2250 метров и возможностями для любителей экстремальных спусков.

Наконец, регион богат природными достопримечательностями и возможностями для оздоровления, включая бальнеологию, которая активно восстанавливается после советского периода.