Глава LadyOnTravel Подольская рассказала о резком увеличении цен на визы в ЕС

Основатель туристической компании LadyOnTravel Виктория Подольская в беседе с «Ридусом» прокомментировала увеличение числа туристических поездок россиян в Европу в 2024 году.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-релиз сервиса OneTwoTrip, в 2024 году российские туристы бронировали билеты в страны Европейского союза на 8% чаще, чем в 2023 году.

Подольская подчеркнула, что теперь поездка в Европу доступна преимущественно состоятельным гражданам.

До 2022 года виза стоила 25–35 долларов и выдавалась довольно легко, но сейчас ситуация радикально изменилась. Стоимость визы в страны Западной Европы составляет 70–100 евро. Дополнительно нужно потратить около 25 тысяч рублей (240 евро) и более на оформление необходимых документов через специализированные службы и ожидание в очереди, если это необходимо.

Документы нужно подавать как минимум за два месяца. Иногда визовые центры продают места в очередях, когда освобождаются окна. Все это обходится большими деньгами, особенно если человек путешествует не один, пояснила Подольская.