Глава «Клуба путешествий» Кожухов заявил, что расширением «Золотого кольца» должны заниматься эксперты разных областей

Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в беседе с ИА НСН заявил, что после расширения маршрута «Золотое кольцо» интерес к нему не уменьшится. По его словам, населенные пункты на маршруте выглядят как образцово-показательные туристические центры притяжения.

В 2027 году «Золотому кольцу» исполнится 60 лет, и предстоящее расширение — часть подготовки к юбилею. К маршруту присоединятся 49 новых населенных пунктов, включая города и села Нижегородской и Тверской областей.

Кожухов подчеркнул, что включение новых населенных пунктов в «Золотое кольцо» должно происходить после обсуждения этого вопроса экспертами из разных областей, такими как историки, отельеры и логисты.