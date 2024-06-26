Глава Карелии Парфенчиков напомнил, что в республике расположены 3 объекта ЮНЕСКО

Туристы, выбирающие для отдыха Карелию, могут посетить сразу три объекта Юнеско. Об этом в беседе с ОТР напомнил глава республики Артур Парфенчиков.

Он отметил, что всего в России 30 объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Десятая их часть расположена в Карелии. Кроме того, за ее пределами, но близко к границе есть и четвертый объект — Соловецкий архипелаг.

«Если так вот сложить в одну линию онежские петроглифы, Кижи, беломорские петроглифы и дальше архангельские Соловки, то, по сути дела, тут получается целый тур по объектам ЮНЕСКО, и достаточно за короткое время», — отметил Парфенчиков.

Он добавил, что удобнее всего добираться поездом. Однако также можно рассмотреть варианты по воде.