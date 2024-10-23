Глава Калмыкии Хасиков: в республике появилось много глэмпинг-центров с уникальным колоритом

Программы господдержки позволяют Калмыкии открывать новые глэмпинг-центры в степях с неповторимым колоритом. Они предоставляют туристам возможность проводить время комфортно и со всеми удобствами, рассказал ОТР глава Калмыкии Бату Хасиков.

По его словам, власти республики пытаются всячески развивать инфраструктуру для привлечения еще большего числа туристов. Уже сейчас в регионе значительно расширился номерной фонд. В заповеднике «Черные земли» восстанавливается численность самой древней антилопы в мире, а в апреле путешественники имеют возможность любоваться цветением диких тюльпанов прямо в степи.

Хасиков добавил, что Калмыкию любят паломники, поскольку это единственный в европейской части России буддийский регион. На площадке буддийского храма Золотой обители Будды Шакьямуни тысячи музыкантов исполняют мантры и знаменитые произведения классической музыки, сказал он.