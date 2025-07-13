Глава гостиничной ассоциации Крыма Маковей рассказал о росте популярности путешествий с домашними питомцами

Отдых с питомцами становится все более популярным среди россиян. Несмотря на то что многие отели позиционируют себя как дружелюбные к животным (pet-friendly), на поездки с домашними любимцами все еще распространяются ограничения, и размещение может обойтись дороже. Об этом сообщил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в интервью ИА НСН .

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на летние путешествия с домашними животными увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом. При этом стоимость проживания в отелях, где разрешено пребывание с животными, выросла на 10–15%. В Крыму отмечен наибольший рост числа туристов, желающих отдохнуть со своими питомцами.

Маковей отметил, что на полуострове есть множество мест, предлагающих возможность путешествовать с питомцами, особенно с собаками. Однако многие санатории и курортные комплексы имеют определенные ограничения на приезд с животными. Существуют дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно, но их стоимость не является заоблачной.

«Не всегда хозяин может оставить своего питомца дома: животные испытывают стресс, когда хозяева уезжают, и не всегда удается найти того, кому можно доверить заботу о них. Соответственно, сейчас есть возможность путешествовать на машине, особенно учитывая, что на автомобилях в Крым сейчас ездят отдыхать более 70% туристов», — пояснил Маковей.

По его словам, один из отелей в Алуште открыл специальный корпус для туристов с домашними питомцами. Раньше даже был отдельный отель, где люди могли приезжать со своими животными, гулять с ними на территории и комфортно взаимодействовать, не мешая тем, кто приезжает без животных. Там было организовано все необходимое для быта, включая корм, пеленки и средства для кормления и поения. Глава ассоциации выразил надежду, что в будущем владельцы других объектов размещения будут перенимать этот опыт.