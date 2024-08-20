Глава госсовета Крыма Константинов отметил рост турпотока в республике

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире программы «Между тем» прокомментировал ситуацию с туризмом в регионе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам госдеятеля, поток путешественников в республике летом 2024 года вырос на 20%.

«По городам ситуация разнится. Некоторые, например, достигли лучшего результата вообще за все время наблюдений после распада Советского Союза», — отметил Константинов.

Он также пояснил, что данные успехи стали следствием развития инфраструктуры. Благодаря серьезным вложениям каждое село теперь выглядит как курортное, добавил глава госсовета.

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