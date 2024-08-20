Глава госсовета Крыма Константинов отметил рост турпотока в республике
Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире программы «Между тем» прокомментировал ситуацию с туризмом в регионе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам госдеятеля, поток путешественников в республике летом 2024 года вырос на 20%.
«По городам ситуация разнится. Некоторые, например, достигли лучшего результата вообще за все время наблюдений после распада Советского Союза», — отметил Константинов.
Он также пояснил, что данные успехи стали следствием развития инфраструктуры. Благодаря серьезным вложениям каждое село теперь выглядит как курортное, добавил глава госсовета.