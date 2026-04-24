Глава АТОР Ромашкин заявил, что семейная поездка в Сочи или Крым на 10 дней будет стоить 150–180 тысяч рублей

Лето 2026 года обещает быть насыщенным для российских туристов, планирующих отдых на море. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин в интервью URA.RU рассказал, как изменились цены на билеты, проживание и питание для семьи из трех человек.

Дорога остается основной статьей расходов. Перелет Москва — Сочи — Москва в пик сезона обойдется в 18–25 тысяч рублей на человека, что ниже прошлогодних цен. Семье из трех человек такой вариант будет стоить 54–75 тысяч рублей.

Поездка на поезде может быть как дороже, так и дешевле: быстрые поезда стоят 13–14 тысяч рублей в одну сторону, а более длительные маршруты — от семи тысяч. В Крым самолеты не летают, поэтому основной транспорт — поезд и автомобиль. Цены на билеты сопоставимы с сочинскими.

На проживание, питание и развлечения на 10 дней Ромашкин рекомендует закладывать 120–150 тысяч рублей. В Крыму цены выросли на 7–8%, а в Сочи остались на уровне прошлого года. Общий бюджет поездки, включая дорогу, составит 150–180 тысяч рублей.