Глава АТОР Мурадян сообщил, что китайские города становятся серьезными конкурентами Стамбулу среди россиян

Интерес российских туристов к экскурсионному туризму в Китае за последнее время существенно вырос, и теперь все чаще для путешествий выбирают такие города, как Пекин, Шанхай и Харбин. Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с ИА НСН , это связано с тем, что между Россией и Китаем действует безвизовый режим, который был продлен до конца 2027 года, что значительно упростило организацию поездок.

Если раньше основным направлением был пляжный отдых на острове Хайнань, то сейчас россияне все больше интересуются городским и экскурсионным туризмом, совмещая посещение мегаполисов с поездками в период цветения сакуры или красного клена, а также знакомством с современными технологическими достижениями Пекина и Шанхая. Не остается без внимания и Харбин, известный как столица пивоварения.

По словам эксперта, Китай действительно очаровал российских путешественников: здесь доступные цены на жилье, еду и транспорт, а разнообразие культурных и природных достопримечательностей делает поездки особенно привлекательными. Все это, вместе с удобством перелетов и возможностью спонтанных путешествий, способствует тому, что Китай становится для россиян не только альтернативой привычным направлениям, но и серьезным конкурентом таким городам, как Стамбул, а туристы возвращаются сюда снова и снова.