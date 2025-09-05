Глава АТОР Ломидзе спрогнозировала рост турпотока из Китая минимум на 50-100%

Безвизовый режим положительно скажется на российском туризме, увеличив поток путешественников из Китая минимум на 50-100%. Такое мнение высказала глава Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе, сообщил « Взгляд ».

Как пояснила специалист, пока неизвестно, когда и на каких условиях будет введен безвизовый режим, поэтому точный прогноз динамики притока туристов из Китая сделать сложно.

«В первую очередь от этого выиграют приграничные регионы Дальнего Востока — Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Бурятия (озеро Байкал), Иркутская область и, конечно, Санкт-Петербург, Москва и Мурманск», — отметила эксперт.

По ее словам, основной туристический сезон для китайских путешественников выпадает на летние месяцы, и динамика роста потока зависит от конкретного сезона.