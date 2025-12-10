Глава АТА Мкртчян заявил, что туризм на Камчатке бьет рекорды, несмотря на логистику и инфраструктуру

Камчатку признали лучшим российским регионом для приключенческого отдыха в 2024 году. Однако регион не сможет догнать по популярности озеро Байкал из-за труднодоступности и ограниченного количества качественных гостиниц. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik .

Как отметил специалист, путешествие на полуостров доступно только самолетом, тогда как на Байкал можно добраться поездом и автомобилем. Также туризм здесь лимитирован из-за частых землетрясений и вулканизма, хотя эксперт подчеркнул безопасность поездок, написало РИАМО.

Необходимость строительства десятков новых четырех-пяти-звездочных отелей остается ключевым препятствием развития направления, добавил Мкртчян.