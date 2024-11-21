Глава «Арт-тур» Арутюнов: упрощение оформления визы приблизило турпоток россиян в Японию к доковидному уровню

Несмотря на отсутствие прямого перелета, туристический поток россиян в Японию набирает обороты. Сейчас этот показатель приблизился к доковидному уровню, рассказал ИА НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, все дело в упрощении процесса получения визы. Теперь для легального въезда в страну не нужно подтверждать оплату жилья по маршруту путешествия.

По времени путь до Японии для российских туристов значительно увеличился, однако это в значительной мере не повлияло на стоимость билетов. В основном люди летят через Ближний Восток — Дубай, Абу-Даби, Доху.

Сейчас путешествие в Японию в среднем стоит порядка 250 тысяч рублей на человека, включая перелет, питание, проживание и экскурсии, резюмировал Арутюнов.