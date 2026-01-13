Гендиректор «Арт-тур» Арутюнов заявил, что турецкие отели не откажутся от системы «все включено»

Турецкие отели не будут отказываться от системы «все включено». Об этом заявил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью ИА НСН . По его мнению, разговоры об изменениях в этой системе связаны с предстоящим повышением цен на отдых.

Владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер подчеркнул, что изменения в системе «все включено» могут привести к оттоку российских туристов. Арутюнов подтвердил, что около 50% российских туристов в Турции выбирают эту систему, особенно семьи с детьми.

Эксперт добавил, что система «все включено» удобна для массовых курортов и больших отелей, а также для туристов, которые ищут комфортное и беззаботное пребывание.