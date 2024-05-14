Гендиректор Арт-Тур Арутюнов: в мае выгоднее всего позаботиться о туре в бархатный сезон | 360°

Путешествия 14 мая 2024, 13:17 Гендиректор Арт-Тур Арутюнов: в мае выгоднее всего позаботиться о туре в бархатный сезон

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Генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в разговоре с ИА НСН посоветовал россиянам, которые собираются на отдых осенью, уже сейчас позаботиться о туре в бархатный сезон. По словам эксперта, путевки на лето лучше всего покупать за несколько месяцев вперед, когда действуют скидки до 40% от отелей.

Арутюнов выделил Турцию, где цены на отдых немного снизились по сравнению с началом апреля. Однако стоимость отдыха в сегменте люкс осталась прежней или даже выросла.

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«На лето идет плановое повышение цен. Самые дорогие цены — это август месяц, но у Турции появляются конкуренты в виде ОАЭ и Мальдив. Поэтому в этом году цены не выросли значительно, если сравнивать с прошлым сезоном», — сказал он.

Эксперт добавил, что наибольшую экономию можно получить лишь в случае заранее оформленных путевок.