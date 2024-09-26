Гендиректор «Арт-тур» Арутюнов рассказал, что для путешествий в Зимбабве прививки необязательны

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что Россия и Зимбабве могут подписать соглашение о введении безвизового режима уже в ноябре.

По его словам, путешествие в эту экзотическую страну не требует прививок. Сейчас есть специальные таблетки, которые могут защитить туристов от малярии.

«Раньше в Африке были две проблемы — малярия и желтая лихорадка. От желтой лихорадки надо делать прививку, раньше считалось, что она действует 10 лет», — сказал он.

Сейчас ученые отмечают, что антитела от желтой лихорадки сохраняются на всю жизнь, то есть достаточно сделать вакцину один раз, добавил собеседник издания.