«Газета.Ru»: чаще всего в поездках россияне забывают одежду и обувь

Согласно информации «Газеты.Ru» , россияне чаще всего оставляют в поездках определенные вещи. Лидерами в этом списке стали одежда и обувь, которые забывают 10% опрошенных.

На втором месте находятся средства по уходу, включая косметику и духи, с показателем 8,6%. Третью позицию занимают электронные устройства: телефоны, камеры и зарядные устройства — их указали 6,18% участников опроса.

К числу других часто забываемых предметов в путешествиях относятся продукты питания и напитки (5,58%), лекарства (5,13%), аксессуары (4,83%) и домашние тапочки (4,3%), добавил сайт KP.RU.