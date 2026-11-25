Франция, Италия и Испания стали самыми востребованными европейскими направлениями у россиян на Новый год. Одной из важных причин поездок стали рождественские ярмарки. Об этом вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал «Авторадио» .

Повышенный интерес туристов связан с горнолыжным сезоном и сокращением сроков оформления виз в отдельные страны. В список популярных маршрутов также вошли Великобритания, Греция, Венгрия и Швейцария.

По словам эксперта, туры на Рождество обходятся дороже обычного, а подавать документы на визы туристам пришлось еще в октябре. При этом бронирование отелей и покупка авиабилетов через турагентства занимают считанные минуты.