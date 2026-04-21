Финансовый консультант Патешман дал советы, как снизить риск отказа в выдаче шенгенской визы

Финансовый консультант Александр Патешман рассказал Life.ru о том, как снизить риск отказа в выдаче шенгенской визы и сэкономить на путешествиях, несмотря на ужесточение правил и сокращение числа многократных разрешений.

По его словам, многократные визы теперь выдают гораздо реже, однако грамотный подход к подготовке документов и планированию маршрута может значительно упростить процесс.

В первую очередь эксперт советует тщательно выбирать страну для подачи заявления, ориентируясь на статистику отказов и строго соблюдая правило первого въезда. Современные системы ЕС отслеживают перемещения туристов, и несоответствие заявленного маршрута реальному может негативно сказаться на получении виз в будущем.

Важную роль играет и логистика: Патешман рекомендует строить маршруты через страны с более лояльной визовой политикой и использовать лоукостеры для передвижения по Европе, закладывая между рейсами запас времени не менее шести-семи часов.

Особое внимание следует уделить документам. Эксперт настоятельно предостерегает от использования фальшивых броней и поддельных справок, поскольку такие данные легко проверяются. Для минимизации финансовых рисков он советует оформлять возвратные билеты и бронировать отели с возможностью бесплатной отмены.