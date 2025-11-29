Финальный этап конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» состоялся в Перми

В Перми завершилось мероприятие, направленное на выявление лучших профессионалов в сфере туризма. Речь идет о финальном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», сообщил сайт properm.ru .

Всего было получено около 40 заявок на участие. После прохождения предварительного этапа тестирования, определяющего уровень профессиональной подготовки, финал посетили 29 претендентов из городов Пермь, Чайковский и Губаха.

В течение дня участники продемонстрировали свою компетентность как в теории, так и на практике. Им были предложены задания, включающие решение реальных ситуаций и выполнение практических заданий, позволяющих оценить их профессионализм и опыт.