Фейк: правила проезда в поездах РЖД ужесточат с 1 августа

В РЖД опровергли слухи о новых правилах проезда с 1 августа

В Сети появилась информация о том, что с 1 августа в российских поездах введут новые правила проезда: якобы ужесточат контроль документов, проверку багажа и даже запретят пользоваться техникой без наушников. Однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Фейк

Проводники и контролеры с августа якобы получат право детально сверять паспортные данные с билетом, а пассажиров с несоответствиями будут задерживать у вагона для дополнительной проверки. Также появятся новые требования к ручной клади и запрет на использование техники без наушников.

Правда

На самом деле, в РЖД официально опровергли эту информацию. В компании подчеркнули, что публикации о планируемых нововведениях не имеют ничего общего с реальностью.

Порядок проверки документов и правила перевозки багажа уже урегулированы действующими Правилами перевозок, утвержденными Минтрансом России в 2022 году. Никаких новых требований с 1 августа не вводится.

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