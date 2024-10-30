«ФедералПресс»: турпоток в Череповце вырос на 15%

Череповец — один из индустриальных российских центров, который славится своими многокилометровыми заводами, начал привлекать туристов, в этом году число посетивших его путешественников выросло на 15%. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Агентство городского развития.
Там отметили, что в этом году город в Вологодской области посетили 40 тысяч туристов. Такое увеличение потока приезжих связано не с открытием новых достопримечательностей, а с развитием речных круизов.
Число туристов, которые прибыли в город на лайнерах, увеличилось на 28%, составив 12 тысяч человек. Отмечается, что в этом году в Череповец заходило 67 круизных судов, которые причаливали у берегов Шексны.
Четыре мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Спортсмены из Котельников стали призерами турнира по рукопашному бою
Ликсутов: кондитерской фабрике «Бабаевский» исполнилось 220 лет
Еще 60 земельных тендеров провели в Подмосковье за неделю
Еще одну госуслугу оцифровали в Подмосковье
Воспитателю из Котельников присвоили почетное звание заслуженного работника
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте