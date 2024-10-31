«ФедералПресс»: Семенов славится художественной обработкой дерева и ложкарным промыслом

Примерно 10 лет назад Семенов провозгласили столицей Золотой хохломы. Чем еще известен этот небольшой город в Нижегородской области, рассказал «ФедералПресс» .

Впервые Семенов упоминается в 1644 году как небольшое поселение. Когда здесь построили церковь, оно сразу же превратилось в село. Ранее его знали как центр старообрядчества, позже город получил славу за счет художественной обработки дерева и ложкарного промысла.

Ремесленники производили и раскрашивали деревянные изделия, которые пользовались спросом, особенно когда хохломская посуда стала важной частью российской культуры. В первой половине XX века в городе основали школу художественной обработки дерева, которая считается прародителем современной фабрики «Хохломская роспись».

Туристам, путешествующим по России, советуют приезжать в город на своем автомобиле. Он находится в 59 километрах от Нижнего Новгорода.