«ФедералПресс»: район Расон в Северной Корее привлекает туристов песчаными пляжами и теплым морем

Северная Корея — одно из самых экзотических направлений для путешествий для жителей Дальнего Востока. Все туры работают по системе «все включено», сообщил «ФедералПресс» .

Популярный выбор для жителей Приморья — путешествия в особый экономический район Расон на северо-востоке КНДР. Из Владивостока можно добраться сюда на поезде через пограничную станцию Хасан.

Расон привлекает туристов чистыми песчаными пляжами, теплым морем и богатой природой. В стандартную программу тура входит прогулка на остров Пипха, экотропы вдоль живописного побережья, мастер-класс по приготовлению традиционного кимчи и посещение местной пивоварни. Также в программе — концерты во Дворце детского творчества и показательные выступления по тхэквондо.