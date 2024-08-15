«ФедералПресс»: отельная инфраструктура в бархатный сезон будет менее активной

Бархатный сезон считается идеальным временем для отпуска, однако у такого отдыха в межсезонье есть и свои минусы. Например, отельных активностей становится меньше, сообщил сайт «Тонкости туризма».

Так, уже в октябре отели могут закрыть опцию «Бесплатное мороженое на пляже» и рестораны а-ля карт. Количество персонала уменьшится пропорционально числу отдыхающих, что негативно скажется на сервисе. В целом отельная жизнь в межсезонье замедляется, сообщил «ФедералПресс».

Кроме того, погода в определенных странах в бархатный сезон довольна непредсказуема. Это касается Кубы, Мексики и Доминиканы, Сейшел.